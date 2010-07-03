В Грузии хотят пустить шаттлы из Баку и Еревана для российских туристов

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Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, чтобы российские туристы могли добраться в Грузию.

Свою идею он высказал представителям туристического сектора страны. Для окончательного решения к обсуждению также подключат МИД Грузии, передает РИА Новости.

По словам Алавердашвили, многие владельцы крупных гостиниц Тбилиси и представители курортных городов утверждают, что получили от российских туристов звонки с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию.

Второй вариант решения – назначение чартерных рейсов. Некоторые страны уже готовы к этому, в том числе Украина и Казахстан, уточнил глава ассоциации.

Он также добавил, что убытки Грузии из-за ограничений России могут достичь 2,1 миллиарда лари (около 750 миллиона долларов).

21 июня Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки в Грузию с 8 июля. Туроператорам и агентам рекомендуют не продавать путевки.

Этому предшествовало заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси о том, что Москва заинтересована в общественном расколе Грузии. Премьер-министр Дмитрий Медведев счел ее слова непрофессиональными.

Глава Грузии же считает, что политика не должна влиять на туристов из РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возразила, что российские туристы должны чувствовать, "что их встречают как самых дорогих гостей".

Премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе отметил, что республика безопасна для российских туристов. Посольства Грузии за рубежом тем временем начали кампанию по привлечению туристов после указа Путина.

Протесты в стране начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ней участвовал депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента. Гаврилов сказал, что в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Это вызвало негатив со стороны представителей оппозиции.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.

