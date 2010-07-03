Медведев отреагировал на обвинения президента Грузии

Дмитрий Медведев назвал крайне непрофессиональным заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране, сообщает РИА Новости.
По словам российского премьера, Зурабишвили не вошла в курс дела или сознательно искажает положение дел. "Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", – отметил Медведев.
Глава кабмина также предупредил, что при нарастании антироссийских настроений Москва даст рекомендации туристам относительно поездок. "И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", – подчеркнул он.
Медведев полагает, что ситуация в Грузии связана с радикальной оппозицией и провластными силами, а протесты направлены на подрыв политической системы.
"Поэтому это все сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа (экс-президента Грузии Михаила) Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс", – заключил Медведев.
Ранее Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, Москва якобы заинтересована в дестабилизации ситуации в стране.
Акции протеста в Грузии начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей 20 июня в Тбилиси. В ней принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.
По словам Гаврилова, в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.
Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.
В ходе столкновений пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных. На фоне протестов Кобахидзе ушел в отставку.
В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в эту страну.
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