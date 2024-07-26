Ребенок упал со второго этажа в ТЦ в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ребенок упал со второго этажа в торговом центре в ТиНАО. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"По предварительной информации, в торговом центре 6-летний ребенок, находясь без сопровождения взрослых, упал со второго этажа. Мальчик 2018 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство ТиНАО намерено проконтролировать установление деталей происшествия и ход проверки.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как 4-летняя девочка получила травму кисти из-за эскалатора в одном из торговых центров подмосковного города Реутова. Левая кисть ребенка застряла между гребенной и полом эскалатора, от чего произошла травматическая ампутация нескольких пальцев. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

