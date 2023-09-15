СК РФ возбудил уголовное дело по факту получения травмы ребенком на эскалаторе в Реутове

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как 4-летняя девочка получила травму кисти из-за эскалатора в одном из торговых центров подмосковного города Реутова. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан", – отметили в ведомстве.

По данным следствия, в четверг, 14 сентября, девочка вместе со своими родителями находилась в торговом центре, они начали спускаться на эскалаторе вниз, однако ребенок потерял равновесие и упал.

В результате произошедшего левая кисть девочки застряла между гребенной и полом эскалатора, от чего произошла травматическая ампутация нескольких пальцев. Девочку доставили в медицинское учреждение, подчеркнули сотрудники СК.

Отмечается, что проведение проверки на месте происшествия было поручено прокуратуре города Реутова, в рамках нее будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства.

"По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – резюмировали в ведомстве.

Ранее в Тольятти Самарской области ребенок упал с эскалатора, позже его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Следственное управление СК РФ по Самарской области сообщало о намерении о провести необходимые проверки. Как отмечает ведомство, в результате падения с эскалатора травмы получил 12-летний мальчик.



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