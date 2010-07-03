Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию

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Ростуризм рекомендует российским туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Грузию до нормализации ситуации в стране, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране", – говорится в сообщении.

Ранее в министерстве иностранных дел России россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию.

Акции протеста начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей 20 июня в Тбилиси. В ней принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных. На фоне протестов Кобахидзе ушел в отставку. Этот пост он занимал с ноября 2016 года.

Ранее в союзе туриндустрии заявили, что россияне пока не отказываются от поездок в Грузию.