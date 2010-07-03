В МИД рекомендовали россиянам отказаться от поездок в Грузию

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В МИД РФ рекомендовали россиянам в интересах их собственной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Акции протеста начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшей 20 июня в Тбилиси. В ней принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента.

По словам Гаврилова, в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В ходе столкновений пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных. На фоне протестов Кобахидзе ушел в отставку.

В Кремле назвали протесты в Тбилиси русофобской провокацией. В Госдуме считают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране.

Ранее в МИД рекомендовали россиянам, находящимся в Грузии, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.