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18:14

Россиянам рекомендовали избегать мест скопления людей в Грузии

власть политика

18:14

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Фото: ТАСС/AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Россиянам, находящимся в Грузии, рекомендовали проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. Это связано с акциями протеста в Тбилиси, говорится в Twitter департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.


В четверг, 20 июня, в Тбилиси прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В событии принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов.

Он рассказал, что грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий" посадила его в кресло главы парламента. Однако именно эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Полиция начала стрелять в воздух. Чтобы разогнать собравшихся, использовали слезоточивый газ и водометы.

В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных.

На фоне протестов Кобахидзе ушел в отставку. Этот пост он занимал с ноября 2016 года.

В Кремле назвали протесты в Тбилиси русофобской провокацией. В Госдуме считают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране. Россиянам также рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию.

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