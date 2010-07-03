Россиянам рекомендовали избегать мест скопления людей в Грузии

Россиянам, находящимся в Грузии, рекомендовали проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. Это связано с акциями протеста в Тбилиси, говорится в Twitter департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. pic.twitter.com/4vKyk7ZgLc
В четверг, 20 июня, в Тбилиси прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В событии принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов.
Он рассказал, что грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий" посадила его в кресло главы парламента. Однако именно эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.
Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Полиция начала стрелять в воздух. Чтобы разогнать собравшихся, использовали слезоточивый газ и водометы.
В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали, по последним данным, 240 человек, в том числе журналисты. МВД Грузии сообщает о 305 задержанных.
На фоне протестов Кобахидзе ушел в отставку. Этот пост он занимал с ноября 2016 года.
В Кремле назвали протесты в Тбилиси русофобской провокацией. В Госдуме считают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране. Россиянам также рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию.
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