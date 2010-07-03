Россиянам посоветовали воздержаться от поездок в Грузию

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Российским туристам лучше воздержаться от поездок в Грузию пока политическая ситуация в стране не стабилизируется. Такой совет россиянам дал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси", – цитирует сенатора РИА Новости. "Не исключено, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси будет накалена", – пояснил представитель Совфеда. При этом Джабаров отметил, что в последние годы Грузия стала "одним из любимых мест для поездок россиян".

По его словам, хотелось бы услышать оценку ситуации со стороны грузинского президента и премьер-министра, но "пока власти Грузии не сделали никаких заявлений по поводу происходящего". Сенатор назвал события в Грузии "исключительно внутренней историей", в рамках которой "Россия была использована как повод для выступления оппозиции".

Замглавы МИД России Григорий Карасин, в свою очередь, заявил ТАСС, что радикально настроенная грузинская оппозиция использовала визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков. "Это лишний раз показывает эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков, которые делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси", – считает замминистра.

Беспорядки в Грузии начались 20 июня. Митингующие выступили против участия делегации РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Представители грузинской оппозиции пошли на штурм здания парламента, требуя отставки его председателя Ираклия Кобахидзе. Для разгона участников выступлений полиция использовала слезоточивый газ и водометы. В ночь на 21 июня протестующие устроили погром в офисе правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

В столкновениях пострадали около 70 человек. Из-за этих событий грузинский президент Саломе Зурабишвили прервала визит в Минск и срочно возвращается в Тбилиси.