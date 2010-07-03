Президент Грузии прервала визит в Минск и возвращается в Тбилиси

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили экстренно возвращается в Тбилиси, прервав визит в Минск.

"Президент Грузии едет в аэропорт, дано разрешение на вылет самолета", – цитирует ТАСС источник в правительственных кругах Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в столкновениях в Тбилиси пострадали около 70 человек. Протесты начались накануне, митингующие пошли на штурм здания парламента, потребовали отставки его председателя Ираклия Кобахидзе. Полиция начала стрелять в воздух. Для разгона собравшихся использовали слезоточивый газ и водометы.

В ночь на 21 июня протестующие устроили погром в офисе правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Беспорядки произошли после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламенте Грузии, где накануне проходило заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Это вызвало протесты оппозиции. Вскоре вся российская делегация покинула Грузию.

Сам Гаврилов заявил журналистам, что радикалы были агрессивно настроены в отношении него из-за того, что он якобы участвовал в конфликте в Абхазии и Приднестровья. При этом он отметил, что никогда не принимал участие в вооруженных конфликтах.

