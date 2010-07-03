Число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси достигло 54 человек

Фото: twitter.com/Ruptly

Около 40 правоохранителей и 14 протестующих пострадали в ходе акции у парламента в Тбилиси, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение грузинского минздрава.

Пострадали 38 правоохранителей и 14 активистов, уточнили в ведомстве. По его данным, правоохранители получили ранения средней тяжести. Среди пострадавших есть один журналист. Ранее ведомство сообщало, что пострадали 16 человек.

В МВД Грузии заявили, что правоохранители использовали "предусмотренные законом специальные возможности" (слезоточивый газ) после того, как митингующие в центре Тбилиси, несмотря на призывы, продолжали попытки штурмовать парламент.

Действие участников протестов в министерстве назвали "попыткой массового переворота".

В Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней принимали участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Сессия МАП прошла 20 июня в зале пленарных заседаний парламента.

Сессию открыл Гаврилов, что вызвало протест оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". После чего оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы.

Ранее Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что радикалы были так агрессивно настроены в отношении него из-за того, что он якобы участвовал в конфликте в Абхазии и Приднестровье. При этом Гаврилов отметил, что никогда не принимал участие в вооруженных конфликтах.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

