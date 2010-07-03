В Грузии радикалисты сорвали выступление депутатов Госдумы

В Грузии радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Об этом сообщает News.ru.
По информации агентства, грузинские оппозиционеры, держа в руках антироссийские плакаты, зашли в зал и потребовали, чтобы Гаврилов покинул кресло, в котором обычно сидит глава грузинского парламента.
"Радикально настроенные сторонники партии Саакашвили по одному человеку пробрались в парламент, устроили дебош, провели с собой 20 человек сторонников и журналистов, которые это все фиксировали", – рассказал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что радикалы были так агрессивно настроены в отношении него из-за того, что он якобы участвовать в конфликте в Абхазии и Приднестровье. При этом Гаврилов отметил, что никогда не принимал участие в вооруженных конфликтах.
"Россию и Грузию объединяют братские православные узы", – подчеркнул депутат, уточнив, что сейчас все переговоры по гуманитарным и экономическим вопросам находятся под угрозой срыва.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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