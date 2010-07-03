Митинг в Тбилиси разгоняют резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами

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Спецназ разгоняет митинг в Тбилиси на проспекте Руставели, где расположено здание парламента страны. В ход идут , резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, передает РИА Новости.

Отмечается, что протестующие переместились на параллельные проспекту улицы, перед парламентом остаются лишь журналисты.

По последним данным Минздрава, почти 40 правоохранителей и 17 протестующих пострадали, среди пострадавших есть один журналист.

В Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней принимали участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым. Сессия МАП прошла 20 июня в зале пленарных заседаний парламента.

Сессию открыл Гаврилов, что вызвало протест оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". После чего оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Здание парламента захватили радикалы.

Ранее Сергей Гаврилов заявил РИА Новости, что радикалы были так агрессивно настроены в отношении него из-за того, что он якобы участвовал в конфликте в Абхазии и Приднестровье. При этом Гаврилов отметил, что никогда не принимал участие в вооруженных конфликтах.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после того, как Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

