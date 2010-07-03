Спикер парламента Грузии ушел в отставку

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На фоне протестов в столице Грузии глава парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Этот пост он занимал с ноября 2016 года.

"Принятое решение является ответственностью перед народом", – цитирует РИА Новости генерального секретаря партии "Грузинская мечта" Каху Каладзе.

В четверг, 20 июня, в Тбилиси прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В событии принял участие депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов. По словам российского парламентария, грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий" посадила его в кресло главы парламента. Эта ситуация вызвала критику со стороны представителей оппозиции.

Митингующие пошли на штурм здания парламента и потребовали отставки Кобахидзе. Полиция начала стрелять в воздух. Чтобы разогнать собравшихся, использовали слезоточивый газ и водометы. Пострадали около 70 человек.

В Кремле расценили протесты в Тбилиси русофобской провокацией. В Госдуме считают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране.

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию, пока политическая ситуация в стране не стабилизируется.

