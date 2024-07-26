26 июля, 20:39Происшествия
Дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области
Сейчас в зоне подтопления находятся порядка 200 человек. Сотрудники МЧС находятся на месте происшествия.
В главном управлении МЧС по региону уточнили, что из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу, которое впадает в реку Большой Киалим, произошел смыв плотины длиной 100 метров, передает РИА Новости. Вся ее длина составляет 500 метров, а объем – 7 800 000 кубических метров.
Кроме того, по ходу движения воды находятся села Мухаметово, Байдашево и Карасево, а также поселок Киалим.
В апреле в Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что прорвавшуюся дамбу планируют отремонтировать до наступления зимы. По его мнению, дамба нуждается в укреплении, а также в подъеме высоты конструкции и продлении.
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