Дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области

телеграм-канал SHOT

На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Карабашского округа.

Сейчас в зоне подтопления находятся порядка 200 человек. Сотрудники МЧС находятся на месте происшествия.

В главном управлении МЧС по региону уточнили, что из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу, которое впадает в реку Большой Киалим, произошел смыв плотины длиной 100 метров, передает РИА Новости. Вся ее длина составляет 500 метров, а объем – 7 800 000 кубических метров.

Кроме того, по ходу движения воды находятся села Мухаметово, Байдашево и Карасево, а также поселок Киалим.

В апреле в Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что прорвавшуюся дамбу планируют отремонтировать до наступления зимы. По его мнению, дамба нуждается в укреплении, а также в подъеме высоты конструкции и продлении.