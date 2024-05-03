Мэр Орска Козупица: прорвавшуюся дамбу отремонтируют до зимы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Власти Орска намерены отремонтировать прорвавшуюся дамбу до наступления зимы. Об этом заявил мэр города Василий Козупица.



"Дамба будет отремонтирована. В первую очередь, чтобы избежать подтопления в следующем году. <...> Нам эту работу надо будет провести до зимы", – передает слова градоначальника Первый канал.

Козупица отметил, что в настоящее время началась подготовка к разработке проекта реконструкции или строительства. Он объяснил, что к одному из решений придут после рекомендаций специалистов. По мнению мэра, дамба нуждается в укреплении, а также в подъеме высоты конструкции и продлении.

5 апреля в Орске Оренбургской области впервые прорвало дамбу. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Региональный главк СК РФ завел уголовное дело по факту прорыва. Компания "Согаз", являющая страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.