Профессор Тетельмин объяснил, может ли Орск снова затопить

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Орск в Оренбургской области может повторно оказаться в зоне подтопления из-за прорыва еще одной дамбы на территории Казахстана. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил профессор РУДН, доктор технических наук, член Общественного совета при Минэнерго РФ Владимир Тетельмин.

Он напомнил, что 10–12 дней назад из Казахстана в сторону Орска уже пришла первая волна. По словам эксперта, прорывы происходят в том числе из-за мощных потоков, которые несут с собой мусор, а также срывают деревья и кусты. Мусор забивает русло реки, из-за чего происходит подъем воды в реках.

"И вся эта вода, и все эти беды, которые сегодня переживает Оренбург, они ударят по Казахстану. Потому что Урал впадает в Каспий, там в низовьях тоже стоят города. Атырау будет переживать то, что сегодня переживает Россия", – сказал Тетельмин.

Он заявил, что проблема будет повторяться все чаще и чаще с периодичностью раз в год или два. В связи с этим проблема требует системного решения.

По мнению Тетельмина, в РФ необходимо составить федеральную программу, которая изменит районирование территории по признакам паводковой опасности. Он не исключил, что ее можно включить в состав нацпроекта "Экология".

5 апреля в Орске Оренбургской области впервые прорвало дамбу. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

На территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.

С начала паводка в Оренбургской области подтопило почти 18,5 тысячи домов и более 36,6 тысячи приусадебных участков. В зоне ЧС работают более 70 бригад скорой помощи. Людей продолжают эвакуировать в безопасные места.

