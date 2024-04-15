Уровень воды в реке Урал у Орска опустился на 20 см

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Уровень реки Урал у Орска в Оренбургской области опустился на 20 сантиметров, составив 600 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства региона.

В Оренбурге уровень воды в реке упал на 14 сантиметров и приблизился к 1 155 сантиметрам, в Илеке – вырос на 11 сантиметров и достиг 908 сантиметров.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем телеграм-канале сообщил, что за день 15 апреля от паводка освободились 3 763 дома. За три дня комиссия по оценке ущерба жилью прошла почти тысячу домов.

5 апреля в Орске Оренбургской области впервые прорвало дамбу. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

На территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.

С начала паводка в Оренбургской области подтопило почти 18,5 тысячи домов и более 36,6 тысячи приусадебных участков. В зоне ЧС работают более 70 бригад скорой помощи. Людей продолжают эвакуировать в безопасные места.

