Обвиняемый в подрыве машины в Москве рассказал следователям о своих действиях

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Подозреваемый в подрыве машины военного на севере столицы Евгений Серебряков рассказал следователям, как он действовал на месте преступления. Об этом пишет РИА Новости

Сотрудники СК вместе с обвиняемым приехали во двор, где был взорван автомобиль. Серебряков находился в наручниках, а его перемещение на месте ЧП контролировали правоохранители. Кроме того, двор в этот момент был оцеплен.

Следственные мероприятия длились 20 минут, после чего Серебрякова увезли с места происшествия.

Выезд был необходим для проверки показаний, объяснили ТАСС в правоохранительных органах. Серебряков рассказал, откуда он приехал, как закреплял взрывное устройство, и уточнял другие детали. Кроме того, там также присутствовали владельцы машин, пострадавших от взрыва.

На данный момент следственные действия завершились.

Машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке в Москве после того, как в автомобиль сели мужчина и женщина. В результате подрыва они получили травмы различной степени тяжести, их положили в больницу.

Следователи установили личность подозреваемого и выяснили, что он успел скрыться в Турции, где его и задержали.

Началось расследование уголовного дела по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд заочно арестовал обвиняемого Серебрякова.

Мужчина признался, что действовал по заказу Службы безопасности Украины, и рассказал о встрече с куратором за рубежом.

