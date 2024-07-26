26 июля, 20:45Происшествия
Обвиняемый в подрыве машины в Москве рассказал следователям о своих действиях
Сотрудники СК вместе с обвиняемым приехали во двор, где был взорван автомобиль. Серебряков находился в наручниках, а его перемещение на месте ЧП контролировали правоохранители. Кроме того, двор в этот момент был оцеплен.
Следственные мероприятия длились 20 минут, после чего Серебрякова увезли с места происшествия.
Выезд был необходим для проверки показаний, объяснили ТАСС в правоохранительных органах. Серебряков рассказал, откуда он приехал, как закреплял взрывное устройство, и уточнял другие детали. Кроме того, там также присутствовали владельцы машин, пострадавших от взрыва.
На данный момент следственные действия завершились.
Машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке в Москве после того, как в автомобиль сели мужчина и женщина. В результате подрыва они получили травмы различной степени тяжести, их положили в больницу.
Следователи установили личность подозреваемого и выяснили, что он успел скрыться в Турции, где его и задержали.
Началось расследование уголовного дела по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд заочно арестовал обвиняемого Серебрякова.
Мужчина признался, что действовал по заказу Службы безопасности Украины, и рассказал о встрече с куратором за рубежом.
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