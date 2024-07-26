Люди пострадали при пожаре в жилом доме в Ульяновске

Фото: телеграм-канал Readovka

Люди и имущество нескольких квартир пострадали при пожаре в жилом доме в Ульяновске. Правительство региона рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.

"Губернатор Алексей Русских поручил руководству Минздрава и Минсоцразвития немедленно выехать на место происшествия для координации медпомощи пострадавшим и решения вопросов материальной помощи жильцам сгоревших квартир", – отмечается в публикации.

Три квартиры в доме на улице Корунковой, 2/19, оказались охвачены огнем. Региональный главк МЧС РФ сообщил о сильном задымлении в подъезде. Жителей начали эвакуировать из здания. К месту происшествия прибыли экстренные службы.

