26 июля, 18:58Происшествия
Три квартиры загорелись в многоквартирном доме в Ульяновске
Также наблюдается сильное задымление во всем подъезде, уточнили в ведомстве. Личный состав пожарной охраны приступил к эвакуации жильцов. На месте также работают все экстренные службы.произошло возгорание в трехэтажном здании. Его локализовали на площади 1 000 квадратных метров. Для подачи воды были проложены магистральные линии на 100 метров. К тушению были привлечены порядка 40 специалистов и 10 единиц техники.