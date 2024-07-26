Три квартиры загорелись в многоквартирном доме в Ульяновске

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Три квартиры загорелись на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корунковой, 2/19, в Ульяновске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ульяновской области.

Также наблюдается сильное задымление во всем подъезде, уточнили в ведомстве. Личный состав пожарной охраны приступил к эвакуации жильцов. На месте также работают все экстренные службы.