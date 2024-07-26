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26 июля, 18:58

Происшествия

Три квартиры загорелись в многоквартирном доме в Ульяновске

Видео: телеграм-канал Readovka

Три квартиры загорелись на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Корунковой, 2/19, в Ульяновске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ульяновской области.

Также наблюдается сильное задымление во всем подъезде, уточнили в ведомстве. Личный состав пожарной охраны приступил к эвакуации жильцов. На месте также работают все экстренные службы.

Видео: телеграм-канал "112"

Ранее в Санкт-Петербурге произошло возгорание в трехэтажном здании. Его локализовали на площади 1 000 квадратных метров. Для подачи воды были проложены магистральные линии на 100 метров. К тушению были привлечены порядка 40 специалистов и 10 единиц техники.

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