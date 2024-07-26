Пожар в нежилом здании в Санкт-Петербурге локализован

Фото: МЧС России

Пожар в трехэтажном нежилом здании в Санкт-Петербурге был локализован на площади 1 000 "квадратов", передает МЧС в своем телеграм-канале.

Для подачи воды были проложены магистральные линии на 100 метров, добавили в ведомстве. На месте работают порядка 40 специалистов и 10 единиц техники, тушение пожара продолжается.

О возгорании в трехэтажном здании в Санкт-Петербурге стало известно утром 26 июля. На данный момент сведений о пострадавших не поступало.