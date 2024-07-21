21 июля, 08:37Происшествия
Спасатели потушили пожар на мебельном производстве в Нижнем Новгороде
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Спасателям удалось потушить пожар, возникший накануне на мебельном производстве в Нижнем Новгороде, сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.
О возгорании, площадь которого распространилась на 1,2 тысячи квадратных метров, стало известно вечером 20 июля.
Здание загорелось на улице Адмирала Нахимова. К его тушению были привлечены 79 специалистов и 18 единиц техники.
Ранее спасатели ликвидировали открытое горение в цельнометаллическом ангаре с машинным маслом в подмосковном Талдоме. Изначально огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров.
Спустя некоторое время кровля складской части здания обрушилась на площади 2 тысячи "квадратов", а огонь распространился на 4,2 тысячи квадратных метров. В результате ЧП пострадал мужчина, его доставили в медучреждение с ожогами.
Открытое горение на складе с автомаслами в Талдоме ликвидировано