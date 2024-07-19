Пожар в Талдоме локализован на 4 200 квадратных метрах

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В подмосковном Талдоме локализовали возгорание цельнометаллического ангара с машинным маслом на 4 200 квадратных метрах. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, кровля складской части здания обрушилась на 2 000 квадратных метрах. В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали с ожогами.

Ангар загорелся днем 19 июля. Изначально площадь возгорания составляла 1 200 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 30 специалистов и 6 единиц техники.

До этого МЧС ликвидировало пожар на крыше цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках. Общая площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров. К тушению огня были привлечены свыше 97 спасателей и 33 единицы техники.