Пожар в цехе в Химках локализован на площади 3 тысячи кв метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в цехе по производству керамических плит в подмосковных Химках локализован на площади 3 тысячи квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Тушение осложняет высокая пожарная загрузка здания. Внутри находятся 30 газовых баллонов, 10 из которых уже эвакуировали. Информации о пострадавших не поступало.

О пожаре в Химках стало известно утром 11 июля. Возгорание началось на кровле цеха. Изначально площадь горения составляла 80 "квадратов". Установление обстоятельств произошедшего взяла под контроль Химкинская городская прокуратура. Точные причины возгорания специалисты смогут назвать после проведения пожарно-технической экспертизы.

Позже кровля горящего здания обрушилась на площади 1 тысяча "квадратов". На месте возгорания работают более 97 специалистов. К тушению также привлекли 33 единицы техники.

