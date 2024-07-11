Площадь пожара в Химках выросла до 2 тыс "квадратов"

Площадь пожара в цехе по производству керамических плит в подмосковных Химках выросла до двух тысяч квадратных метров. Об этом МЧС РФ сообщает в телеграм-канале

По данным ведомства, также обрушилась кровля на площади 80 "квадратов". Внутри здания находятся 30 газовых баллонов, из которых 10 уже вынесли спасатели. На месте происшествия работают свыше 50 специалистов и 18 единиц техники.

В свою очередь, Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.



Видео: телеграм-канал Baza

О пожаре в Химках стало известно утром 11 июля. Тогда площадь возгорания составляла 80 "квадратов". На месте ЧП находились 26 спасателей и семь единиц техники.

Также накануне пожар произошел в здании Лазаревского районного суда Сочи. Возгорание локализовали на площади 690 "квадратов", а затем полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

