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11 июля, 09:04

Происшествия

Площадь пожара в Химках выросла до 2 тыс "квадратов"

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Площадь пожара в цехе по производству керамических плит в подмосковных Химках выросла до двух тысяч квадратных метров. Об этом МЧС РФ сообщает в телеграм-канале.

По данным ведомства, также обрушилась кровля на площади 80 "квадратов". Внутри здания находятся 30 газовых баллонов, из которых 10 уже вынесли спасатели. На месте происшествия работают свыше 50 специалистов и 18 единиц техники.

В свою очередь, Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.

Видео: телеграм-канал Baza

О пожаре в Химках стало известно утром 11 июля. Тогда площадь возгорания составляла 80 "квадратов". На месте ЧП находились 26 спасателей и семь единиц техники.

Также накануне пожар произошел в здании Лазаревского районного суда Сочи. Возгорание локализовали на площади 690 "квадратов", а затем полностью ликвидировали. Пострадавших нет.

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