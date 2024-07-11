11 июля, 09:04Происшествия
Площадь пожара в Химках выросла до 2 тыс "квадратов"
По данным ведомства, также обрушилась кровля на площади 80 "квадратов". Внутри здания находятся 30 газовых баллонов, из которых 10 уже вынесли спасатели. На месте происшествия работают свыше 50 специалистов и 18 единиц техники.
В свою очередь, Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы.
Также накануне пожар произошел в здании Лазаревского районного суда Сочи. Возгорание локализовали на площади 690 "квадратов", а затем полностью ликвидировали. Пострадавших нет.