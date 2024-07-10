Пожар в здании районного суда в Сочи потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в здании Лазаревского районного суда Сочи полностью потушен, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В результате никто не пострадал. По предварительным данным экстренных служб Кубани, на которые ссылается ТАСС, пожар произошел из-за неисправности системы кондиционирования.

Ранее возгорание было локализовано на площади 690 квадратных метров. На месте работали более 60 специалистов и 18 единиц техники. Самостоятельно на улицу вышли 40 человек.

Первоначально огонь полыхал на площади 300 "квадратов". По данным ГУ МЧС Краснодарского края, пожар случился на улице Победы Лазаревского района. В 12:26 к месту прибыли первые подразделения спасателей.

