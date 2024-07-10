Пожар в районном суде Сочи локализован на площади почти 700 "квадратов"

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Пожар, охвативший здание Лазаревского районного суда Сочи, локализован на площади 690 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

На месте работают более 60 специалистов и 18 единиц техники. Самостоятельно на улицу вышли 40 человек.

Ранее огонь полыхал на площади 300 "квадратов". По данным ГУ МЧС Краснодарского края, пожар случился на улице Победы Лазаревского района. В 12:26 к месту прибыли первые подразделения спасателей.

