10 июля, 13:26Происшествия
Пожар в районном суде Сочи локализован на площади почти 700 "квадратов"
Фото: телеграм-канал SHOT
Пожар, охвативший здание Лазаревского районного суда Сочи, локализован на площади 690 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
На месте работают более 60 специалистов и 18 единиц техники. Самостоятельно на улицу вышли 40 человек.
Ранее огонь полыхал на площади 300 "квадратов". По данным ГУ МЧС Краснодарского края, пожар случился на улице Победы Лазаревского района. В 12:26 к месту прибыли первые подразделения спасателей.
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