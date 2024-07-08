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08 июля, 08:35

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ТАСС: склад пиломатериалов загорелся на Рублевском шоссе в Москве

Склад пиломатериалов загорелся на Рублевском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Склад пиломатериалов загорелся на Рублевским шоссе в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. ЧП произошло по адресу Рублевское шоссе, дом 151. Информации о пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован.

Ранее в Ростовской области загорелись десять деревянных частных домов. К тушению были привлечены вертолет Ми-8 МЧС России, а также 45 специалистов и 13 единиц техники.

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