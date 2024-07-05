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05 июля, 10:42

Происшествия

Десять частных домов загорелись в Ростовской области

Фото: МЧС России

Десять деревянных частных домов загорелись в поселке Золотой Колос Аксайского района Ростовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению пожара", – добавили в ведомстве.

На месте работают 45 специалистов и 13 единиц техники.

4 июля сообщалось о пожаре ангара неподалеку от столичного Белорусского вокзала. Тогда для тушения огня привлекали 10 единиц техники и 37 спасателей, а также пожарный поезд. Инцидент никак не повлиял на движение пассажирских составов. Позже пожар ликвидировали.

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