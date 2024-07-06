В Бурятии ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров

Фото: ТАСС/Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

Режим ЧС регионального характера объявили в Бурятии из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

"С начала пожароопасного сезона в республике зафиксирован 271 пожар, охвативший 113 259 гектаров", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки специалисты установили 12 лесных пожаров на территории Баргузинского, Кижингинского, Севербайкальского и Курумканского районов.

"На территории республики действует 34 лесных пожара на площади 23 793 гектара на территории Баргузинского, Баунтовского, Кижингинского, Курумканского, Муйского, Севербайкальского районов. Из них 27 лесных пожаров на площади 23 158 гектаров, по которым проводится тушение", – отметил зампредседателя правительства Иван Альхеев.

В борьбе с пожарами участвуют 464 человека, 210 АПС и 65 единиц техники.

Ранее режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров был введен в Якутии. Сейчас в регионе бушуют 107 природных пожаров на площади более 331 тысячи гектаров. С ними борются 1,5 тысячи человек и 100 единиц техники, включая авиацию МЧС РФ.

