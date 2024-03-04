Огненный смерч зафиксировали во время природных пожаров в Приморье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огненный смерч впервые зафиксировали в Приморье, где в данный момент бушуют природные пожары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Примгидромета Варвару Коридзе.

"Это редкое природное явление – вихрь дыма, огня, пепла – возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер. Хотя нынешний случай в Приморье показал, что ветер не является основным "компонентом", – отметила она.

Так, по словам Коридзе, в Барабашевском районе региона, откуда и поступили сообщения об огненном смерче, ветер был несильный.

По данным МЧС России, за прошедшие выходные на территории Хасанского района Приморья было зафиксировано свыше 30 очагов ландшафтных пожаров. Их общая площадь составила более 3 тысяч гектаров. В связи с этим ведомство усиливает группировку для тушения природных пожаров.

"Силы и средства МЧС России защищают населенные пункты от перехода огня, ликвидируют палы сухой растительности и тушат природные пожары", – добавили в МЧС.

На данный момент огнеборцы уже локализовали 400 гектаров на землях особо охраняемой территории "Земля леопарда". Всего в ликвидации пожаров задействованы более 70 специалистов и 11 единиц техники МЧС РФ.

Ранее правительство России документом утвердило порядок введения уровней реагирования на природные пожары, в том числе условие привлечения к их тушению специальной правительственной комиссии.

До этого сообщалось, что для арендаторов лесных участков планируют ввести административную ответственность за бездействие при тушении лесных пожаров. Соответствующий законопроект был разработан Минюстом РФ, его одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

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