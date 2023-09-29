МЧС предложило увеличить в РФ противопожарный разрыв между домами и лесом

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В МЧС выступили с идеей увеличить до 100 метров противопожарный разрыв между населенными пунктами и лесами. Это поможет улучшить пожарную безопасность, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По словам главы МЧС России Александра Куренкова, противопожарные расстояния должны составлять не менее 100 метров.

"Это является наиболее универсальным и надежным способом обеспечения нераспространения пожара от леса до жилых домов. Это поможет защитить жилье граждан, снизив риски перехода природных пожаров на населенные пункты", – заявил министр.

Согласно действующим правилам, противопожарный разрыв между населенным пунктом и границей леса на данный момент составляет 50 метров. В МЧС добавили, что в целях приведения в соответствие с новыми нормами технического регламента будет необходима очистка территории от деревьев и кустарников. Законопроект ведомства находится на рассмотрении кабмина.

Ранее МЧС предложило создать три уровня реагирования на природные пожары, а также вводить федеральный уровень через 72 часа регистрации возгорания. Согласно проекту ведомства, предполагается введение трех уровней реагирования: муниципальный, региональный и федеральный.

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