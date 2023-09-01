Прокуратура начала проверку действий чиновников в связи с пожаром в Геленджике

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Прокуратура дает оценку действиям (бездействию) должностных лиц по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с крупным лесным пожаром в Геленджике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство Краснодарского края.

Отмечается, что ранее полиция заявила о задержании 40-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание леса. По информации прокуратуры, трава и кустарник загорелись в районе улицы Родниковой в микрорайоне Бобруковая Щель. Мужчина на данный момент арестован за потребление наркотических веществ.

В сообщении подчеркнули, что распространение огня спровоцировала сухая ветреная погода. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Лесной пожар произошел в Геленджике 29 августа. По прибытии к месту первых подразделений было установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив.

Площадь возгорания достигала 118 гектаров. Лесной пожар стал самым крупным в регионе за последние пять лет. Его ликвидировали 31 августа.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений").

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