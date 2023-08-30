Крупный лесной пожар в Геленджике локализовали

Фото: ТАСС/МЧС России

Лесной пожар в Геленджике, который стал одним из крупнейших в регионе за последние пять лет, локализовали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Лесной пожар возник в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике 29 августа. Согласно последним данным, его площадь оценивается в 118 гектаров.

По факту происшествия территориальное подразделение МЧС РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ. В ликвидации возгорания задействованы 495 человек и 89 единиц техники, а также два вертолета Ми-8 и два самолета Бе-200 МЧС РФ.

Названа причина пожара в Геленджике