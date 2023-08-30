Уголовное дело возбудили по факту лесного пожара в Геленджике

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Территориальное подразделение МЧС РФ возбудило уголовное дело по части 1 статьи 261 Уголовного кодекса РФ по факту лесного пожара в Геленджике. Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ликвидацию огня, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"29 августа 2023 года зафиксирован факт возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковой микрорайон Бобруковая Щель в границах квартала 26а Кабардинского участкового лесничества Геленджикского лесничества", – говорится в сообщении.

Прокуратура уточнила, что на месте случившегося находятся исполняющий обязанности прокурора края Павел Гвоздев, прокурор Геленджика, сотрудники аппарата прокуратуры края и территориальной прокуратуры.

В тушении пожара принимают участие два вертолета Ми-8, два самолета Бе-200 МЧС РФ, 89 единиц техники и 495 человек.

Причиной появления огня оказалось неосторожное обращение с ним, отметило ведомство.

"По данному факту 30 августа 2023 года территориальным подразделением МЧС России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений")", – добавляется в заявлении.

Лесной пожар произошел в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике 29 августа. По прибытии к месту первых подразделений было установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив.

В МЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры от лесного пожара в Геленджике нет. По последним данным, площадь пожара достигла 118 гектаров.

Названа причина пожара в Геленджике