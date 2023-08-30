Глава Рослесхоза рассказал, когда планируют локализовать пожар в Геленджике

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Лесной пожар в Геленджике собираются локализовать к вечеру 30 августа. Об этом рассказал РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.

"Даже такой сложный пожар в гористой местности мы к вечеру планируем локализовать и ликвидировать", – сообщил он на пресс-конференции.

Как утверждает Советников, на данный момент главной версией возникновения пожара считается неаккуратное обращение с огнем, а также нарушение правил безопасности.

Лесной пожар произошел в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике 29 августа. По прибытии к месту первых подразделений было установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив.

В МЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры от лесного пожара в Геленджике нет. Ведомство уточняло, что тушение осложняет ветер с порывами до 30 метров в секунду и сложнопересеченный рельеф местности.

По последним данным, площадь лесного пожара в Геленджике достигла 118 гектаров.

Нарушение правил безопасности в лесах стало причиной пожара в Геленджике