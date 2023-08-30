Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 30 гектаров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

По последним данным, площадь лесного пожара в Геленджике достигла 30 гектаров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что в данный момент на месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, включая два вертолета Ми-8 МЧС РФ.

Лесной пожар произошел в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике 29 августа. По прибытии к месту первых подразделений было установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив.

В МЧС подчеркнули, что угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры от лесного пожара в Геленджике нет.

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