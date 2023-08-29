В МЧС сообщили об отсутствии угрозы населенным пунктам от лесного пожара в Геленджике

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры от лесного пожара в Геленджике нет. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

Обстановка на месте возгорания является контролируемой, пожарные продолжают тушить огонь, защищая населенные пункты.

В ведомстве добавили, что дополнительно на место происшествия прибыла аэромобильная группировка территориального подразделения МЧС России.

Лесной пожар произошел в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике 29 августа. По прибытии к месту первых подразделений было установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив.

Позже стало известно о том, что площадь лесного пожара выросла до 5 гектаров. Тушение возгорания осложняет сильный ветер до 30 метров в секунду.

Сухостой загорелся в микрорайоне Бобруковая Щель в Геленджике