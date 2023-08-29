29 августа, 23:46Происшествия
В МЧС сообщили об отсутствии угрозы населенным пунктам от лесного пожара в Геленджике
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры от лесного пожара в Геленджике нет. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.
Обстановка на месте возгорания является контролируемой, пожарные продолжают тушить огонь, защищая населенные пункты.
В ведомстве добавили, что дополнительно на место происшествия прибыла аэромобильная группировка территориального подразделения МЧС России.
Лесной пожар произошел в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике 29 августа. По прибытии к месту первых подразделений было установлено, что происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив.
Позже стало известно о том, что площадь лесного пожара выросла до 5 гектаров. Тушение возгорания осложняет сильный ветер до 30 метров в секунду.
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