На Кубани потушили крупное возгорание шелухи подсолнечника

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Крупное возгорание шелухи подсолнечника в городе Кропоткин Краснодарского края потушили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Кропоткине Краснодарского края на площади 800 квадратных метров загорелась шелуха подсолнечника. Первые подразделения спасателей отправились на место происшествия в 13:23. В 15:30 огонь был локализован.

"В 20:33 ликвидировали пожар на площади 800 квадратных метров", – отметили в краевом МЧС.

Сообщений о погибших и пострадавших не поступало. В тушении возгорания принял участие 61 спасатель, использовалось 20 единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре на складе Ozon в Подмосковном Подольске. Возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров. Из-за пожара со склада были эвакуированы 391 человек до прибытия пожарных подразделений. В тушении пожара приняли участие 91 человек, 34 единицы техники. Также в тушении был задействован вертолет Московского авиацентра. В пресс-службе Ozon отметили, что блок, на котором произошло возгорание не эксплуатировался. Товары в блоке склада, в котором случилось возгорание, не хранились.