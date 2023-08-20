Открытое горение на складе Ozon в Подмосковье ликвидировано

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Открытое горение на складе компании Ozon в деревне Гривно городского округа Подольск ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

"В 11:48 объявлена ликвидация открытого горения", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что пожар на складе Ozon был локализован на площади 500 квадратных метров. Из-за возгорания со склада были эвакуированы 391 человек до прибытия пожарных подразделений. В тушении пожара приняли участие 91 человек, 34 единицы техники. Также в тушении был задействован вертолет Московского авиацентра.

В пресс-службе маркетплейса Ozon заявили, что блок, на котором произошло возгорание не эксплуатировался. Товары в блоке склада, в котором случилось возгорание, не хранились. Пожару присвоен третий ранг сложности. Пострадавших, предварительно, нет.