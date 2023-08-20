Пожар на вокзале в Курске, возникший после удара украинского БПЛА, ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Последствия ночного удара украинского дрона по железнодорожному вокзалу в Курске устранили. Пожар ликвидировали, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, пострадали крыша, фасад и первая платформа. В частности, в результате произошедшего присутствуют повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле.

Вход и посадка пассажиров осуществляются через северную и южную части. Первую платформу временно закрыли, уточнил Старовойт.

"Пообщался с руководством железной дороги. В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой", – добавил глава региона.

Кроме того, Старовойт поручил организовал помощь по ликвидации последствий удара БПЛА.

Ранее губернатор Курской области сообщил об атаке украинского беспилотника. Он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего там возник пожар.

До этого Сергей Собянин сообщил, что ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву в южном направлении. Средства противовоздушной обороны пресекли эту попытку. Градоначальник выразил благодарность российским военнослужащим за работу.

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