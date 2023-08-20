Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после утренних ограничений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорты Москвы и Подмосковья возобновили работу в штатном режиме после утренних ограничений. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

"Сегодня рано утром, 20 августа, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово", – говорится в сообщении.

Так, шесть рейсов решили перенаправить в Шереметьево, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

После снятия ограничений пассажиров доставили в воздушные гавани назначения. В период ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры.

"В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно", – добавила Росавиация.

Утром 20 августа Сергей Собянин сообщил, что ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву в южном направлении. Средства противовоздушной обороны пресекли эту попытку. Градоначальник выразил благодарность российским военнослужащим за работу.

В частности, в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона в ночь на 20 августа предприняла попытку атаки беспилотником самолетного типа в направлении Москвы. Силы противовоздушной обороны своевременно обнаружили БПЛА над территорией Ступинского района Московской области, после чего средства РЭБ подавили беспилотник.

Новости часа: в МО РФ сообщили о пресечении попытки атаки БПЛА на объекты Москвы