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05:23

Происшествия

В МО РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки по объектам в Москве

Фото: 123RF/tsuneo

Украинская сторона в ночь на 20 августа предприняла попытку атаки беспилотником самолетного типа в направлении Москвы. Об этом сообщили в Минобороны России.

Силы противовоздушной обороны своевременно обнаружили БПЛА над территорией Ступинского района Московской области, после чего средства РЭБ подавили беспилотник. Он упал в безлюдном районе, уточнили в военном ведомстве.

В результате пресеченной попытки Украины атаки БПЛА по объектам на территории Москвы и Подмосковья пострадавших или каких-либо разрушений нет.

Ранее о попытке пролета беспилотника на Москву в южном направлении сообщил Сергей Собянин. Он уточнил, что силы ПВО пресекли данную попытку. Градоначальник поблагодарил военных РФ за их работу.

До этого атака украинского беспилотника произошла в Курске. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, БПЛА упал на крышу железнодорожного вокзала, после чего там возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

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