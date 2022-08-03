Названы предварительные причины пожара на складе Ozon в Истре

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Среди основных причин пожара на складе маркетплейса Ozon в Истре рассматриваются поджог и неисправность электрооборудования, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Предварительно, две версии пожара – поджог и неисправная проводка", – отметил он.

По данным источника ТАСС, причиной масштабного распространения огня могло стать позднее сообщение о пожаре и высокая загрузка товарами.

Между тем в пресс-службе МЧС РФ отметили, что площадь пожара увеличилась из-за потоков воздуха, которые раздули пламя после обрушения кровли здания.

"Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания, большой горячей нагрузкой. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь", – подчеркнули в пресс-службе.

Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре днем среды, 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

По информации МЧС, из здания вышли более тысячи сотрудников. В ведомстве позже сообщили об обрушении одной из стен горящего склада.

В связи с инцидентом Истринская городская прокуратура проведет проверку. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

