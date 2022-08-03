В Ozon подтвердили сообщения о пожаре на складе на Новой Риге

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Возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, сообщает пресс-служба компании Ozon. Уточняется, что всех сотрудников центра эвакуировали.

"Предварительно никто не пострадал, информация уточняется. На месте работают пожарные, дежурят службы скорой помощи", – говорится в сообщении пресс-службы.

По данным МЧС РФ, горящее здание склада покинули более тысячи человек.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из склада в селе Петровское самостоятельно вышли более тысячи человек", – рассказали РИА Новости в ведомстве.

О пожаре на складе маркетплейса Ozon в Истре сообщили очевидцы. Так, один из водителей, который проезжал мимо, рассказал, что видел много дыма, а воздухе присутствовал едкий запах.



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