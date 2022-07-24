Производственный цех загорелся в Петербурге на площади 2,4 тыс квадратов

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Цех и пристройка загорелись на площади 2 400 квадратных метров в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по городу.

Сообщение о пожаре в поселке Металлострой поступило в 06:00 24 июля. Уровень сложности повысили до второго уровня в 06:45. В 07:43 ранг увеличили до №3.

"Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 13 единиц техники и 57 человек личного состава", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в грузинском ресторане на Патриарших прудах произошло возгорание. Как отметили в ведомстве, дым наблюдается из вытяжки и с первого этажа, само возгорание происходит на первом этаже. Информация о пострадавших не поступало.

