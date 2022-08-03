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В МЧС сообщили, что площадь пожара на складе в подмосковной Истре выросла до 35 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Площадь пожара увеличилась до 35 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлечены более 80 человек и 25 единиц техники", – указали в МЧС.

Позже в министерстве уточнили, что на тушение пожара вылетел вертолет Ка-32.

По данным МЧС, общая площадь здания составляет 100 тысяч квадратных метров.

Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре днем в среду, 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

По информации МЧС, из здания вышли более тысячи сотрудников. В ведомстве позже сообщили об обрушении одной из стен горящего склада.

В связи с инцидентом Истринская городская прокуратура проведет проверку. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

