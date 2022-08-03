Прокуратура организовала проверку из-за пожара на складе Ozon в Истре

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Истринская городская прокуратура организовала проверку из-за пожара на складе компании Ozon. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре. По предварительным данным, произошло замыкание.

В свою очередь, в пресс-службе Ozon рассказали, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. Там добавили, что всех сотрудников центра эвакуировали.

Позднее в МЧС сообщили, что на горящем складе маркетплейса Ozon произошло обрушение стены.

