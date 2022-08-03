У горящего склада Ozon в Истре рухнула часть стены

Фото: ТАСС/Сергей Морозов

На горящем складе маркетплейса Ozon произошло обрушение стены, сообщили в МЧС.

"Произошло обрушение стены склада", – рассказали ТАСС в министерстве.

В свою очередь, источник в экстренных службах сообщил, что московские пожарные направлены в помощь коллегам в Истру. Кроме того, к ликвидации пожара намерены привлечь авиацию.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание.

В пресс-службе Ozon сообщили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. Там добавили, что всех сотрудников центра эвакуировали.

