Площадь пожара на складе Ozon в Истре составляет 20 тысяч квадратных метров

Фото: Москва 24

В МЧС заявили, что площадь пожара на складе маркетплейса Ozon в Истре составляет 20 тысяч квадратных метров.

"Площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров. Эвакуированы более тысячи человек. По предварительной информации пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что сам склад располагается на площади 150 тысяч квадратных метров.



Видео: Москва 24

Ранее сообщалось , что пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре.

По предварительным данным, произошло замыкание.

В пресс-службе Ozon сообщили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. Там добавили, что всех сотрудников центра эвакуировали.

